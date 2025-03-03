Электровелосипед «впечатался» в дверь Maybach и попал на видео в Петербурге

В Петербурге на видео попало, как электровелосипед снес дверь Maybach

В Санкт-Петербурге электровелосипед врезался в открытую дверь автомобиля Maybach. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель машины Maybach открывает дверь и в этот момент в нее врезается электровелосипед.

По информации источника, за рулем был 33-летний курьер, у которого врачи диагностировали ушибы на ключице и ссадины. Кроме того, повреждения получил транспорт: у электровелосипеда погнулся руль. Также сообщается, что пострадавший не имеет претензий к водителю автомобиля.

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском инспектор ДПС задержал мужчину, который прогуливался по проезжей части с кошкой на голове.

По словам очевидцев, мужчина шел по дороге и не обращал внимания на движение транспорта, при этом сидящее на его голове животное вело себя спокойно. Нарушителя заметил инспектор ДПС, который остановил пешехода и напомнил ему ПДД.

Ранее чугунная ванна столкнулась с Lexus в Дагестане.