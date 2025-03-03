Путин восхитился отечественным лимузином Aurus

Президент России Владимир Путин положительно отозвался об отечественном лимузине Aurus, который собирается в Татарстане, сообщает РИА Новости.

«Хорошая машина», — прокомментировал Путин.

Отмечается, что во время встречи с президентом в Кремле глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал о полной сборке машин Aurus в Елабуге. Глава республики пообещал и дальше развивать производство этих автомобилей.

В 2024 году российская компания Aurus в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина представила обновленную версию модели Senat. С первого взгляда новое авто мало чем отличается от машины, участвовавшей в инаугурации президента в 2018 году. Однако, автомобиль получил новую решетку радиатора, облегченный капот из алюминиевого сплава, адаптивные матричные фары, фонари в новом дизайне со светодиодами.

В салоне появились цифровое зеркало заднего вида и функция ночного видения, дополнительные камеры кругового обзора и камера контроля утомляемости водителя, установлены новая мультимедийная система NAMI MM-System и новая акустическая система. Оптимизировано расположение рулевой колонки и других органов управления.

Ранее сообщалось, что локализация автомобилей Aurus достигла 90%.