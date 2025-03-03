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На «АвтоВАЗе» рассказали, когда Lada Niva избавится от мотора «Жигулей»

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: в 2025 году Lada Niva получит новый двигатель
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Lada

Семейство автомобилей Lada Niva получит новый бензиновый двигатель в 2025 году, сообщает «Мотор» со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«На выставке Kazan Expo Truck Максим Соколов заявил, что в 2025 году двигатель 1.8 вытеснит классический «атмосферник» объёмом 1,7 литра. Во втором полугодии новый агрегат получит Lada Niva Travel, а к концу года — обычная Niva Legend», — сообщает портал.

Отмечается, что новый мотор развивает 90 л.с. Он создан на базе силового агрегата EVO от Lada Vesta.

До этого главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что новый внедорожник Lada Niva Sport будет стоить примерно 1,6 млн рублей.

Lada Niva Sport отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями. Автомобиль должен оснащаться форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом.

Ранее россиянам рассказали, для чего нужна Lada Niva.

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