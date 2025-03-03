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Названы шесть недостатков лифтбека «Москвич 6»

Автоэксперт Милешкин перечислил шесть недостатков лифтбека «Москвич 6»
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«Москвич»

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин протестировал лифтбек «Москвич 6» и рассказал о его недостатках.

«Сиденье установлено высоковато. Чтобы рассмотреть на дороге что-то впереди справа, рослому водителю приходится «подныривать» под салонное зеркало. Подушка короткая. Руль не регулируется по вылету», — отметил Милешкин.

Шумоизоляция колесных арок неплоха, однако после 100 км/ч слышны завихрения в районе наружных зеркал. Кроме того, на тестовой машине периодически «отваливалось» изображение с камеры заднего вида и переставал работать датчик дождя, сказал Милешкин.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы девять минусов подержанного кроссовера Chevrolet Captiva.

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