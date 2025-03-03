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В сети появились фотографии салона бюджетной версии Lada Iskra

Опубликованы фото салона бюджетной версии Lada Iskra SW Cross
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Telegram-канал «No Limits»

В сети завирусились фотографии бюджетного интерьера Lada Iskra, сообщает Telegram-канал No Limits.

«Первое, что обращает внимание, — двухцветный салон, также в отличие от максимальной комплектации, которую показали чуть раньше, в этой машине простые шайбы-крутилки у «печки» и вентиляции — без электронных индикаторов градусов температуры», - отмечает канал.

На фото видно, что кондиционер, обогрев заднего стекла и рециркуляция воздуха включаются маленькими кнопками. Чуть выше есть отдельная клавиша для включения обогрева лобового стекла. Там же находится включение обогрева передних кресел, кнопки парктроника и ESP. Мотор запускается с ключа.

Массовое производство автомобиля Lada Iskra SW Cross на «АвтоВАЗе» начнется в первом квартале 2025 года. Автомобиль получит двигатель объемом 1,6 л мощностью 106 л.с. В комплектацию войдут три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Новая модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет предлагаться в России по цене от 1,2 млн рублей. В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровне выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta.

Ранее бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерсон рассказал, что думает о Lada Iskra.

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