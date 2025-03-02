Названа минимальная цена Lada Iskra

Если бы продажи Lada Iskra стартовали сегодня, то начальная цена составила бы 1,2 млн рублей. Об этом сообщает «Мотор» со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Максим Соколов напомнил, что ключевая ставка составляет около 20%, что в горизонте полугода соответствует удорожанию на 10%. Можно сделать вывод, что озвученная стартовая цена Lada Iskra в размере 1,2 млн рублей может увеличиться примерно до 1,3 млн рублей», - отмечает «Мотор».

В список стандартного оборудования включены две подушки безопасности, антиблокировочная система, система динамической стабилизации и система помощи на подъеме, а также датчики света и дождя.

Кроме того, самая доступная версия Lada Iskra получит иммобилайзер, систему ЭРА-ГЛОНАСС, передние электростеклоподъемники, аудиоподготовку, светодиодные дневные ходовые огни и поворотники, а также с 15-дюймовые стальные диски.

Массовое производство автомобиля Lada Iskra на «АвтоВАЗе» начнется в апреле 2025 года. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровне выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta.

Ранее бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерсон рассказал, что думает о Lada Iskra.