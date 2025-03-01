На МКАД из-за ДТП оказалось затруднено движение

На МКАД авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На внешней стороне 49 км МКАД (в районе съезда №50) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В результате движение в районе аварии оказалось затруднено сразу на 3 км. В Дептрансе посоветовали искать пути объезда.

До этого в Петербурге очередной «лазурный» автобус попал в страшное ДТП — многотонная машина буквально разворотила остановку с людьми. По словам водителя, он потерял сознание, однако СМИ сообщают, что он мог уснуть за рулем. Ранее в Петербурге уже произошел аналогичный трагический инцидент с сонным водителем, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее подмосковный похититель самоката ударил ножом полицейского.