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Госавтоинспекция проведет сплошные рейды по россиянам

Госавтоинспекция проведет рейды по россиянам в первые выходные марта
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки россиян за рулем. Об этом сообщили региональные управления ГИБДД.

В первые выходные марта рейды пройдут в Челябинской, Тверской, Пензенской, Кировской областях, Чукотском автономном округе, а также Самарской области, Республике Алтай, Рязанской, Ульяновской области, Приморском крае и т.д. Особенное внимание будет уделено поимке пьяных автомобилистов.

Также в Госавтоинспекции призвали россиян сообщать о нетрезвых водителях правоохранителям.

«Увидев, что человек в нетрезвом виде сел за руль, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, не оставайтесь равнодушными — сообщите об этом в полицию», — заявил замначальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

До этого московская полиция с начала года выписала четыре тысячи штрафов курьерам служб доставки, которые передвигаются по столице на электровелосипедах.

«Полиция фиксирует значительное число жалоб от населения на курьеров, использующих электровелосипеды. ГИБДД в связи с этим проводит рейды, штрафуя доставщиков за нарушения на тротуарах: только в 2025 году было вынесено более 4 тыс. постановлений», — сообщили в ГУ МВД по Москве.

Ранее стало известно, что в РФ теперь возможно зарегистрировать автомобиль без полиса ОСАГО.

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