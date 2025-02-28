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«Ради славы и лайков»: школьники снимали на видео, как разбивают машины в Таганроге

В Таганроге школьники снимали на видео, как разбивают автомобили

В Таганроге школьники разбивали чужие автомобили и снимали это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Таганрог».

«В Таганроге малолетние зумерята-тиктокеры ради славы, лайков и подписчиков били чужие автомобили и занимались порчей имущества», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как школьник сообщает, что ранее он уже повредил машину Lada Priora. Далее несовершеннолетний палкой разбивает фару серого легкового автомобиля Nissan, после чего убегает.

На следующих записях видно, как злоумышленник замахивается камнем на припаркованный автомобиль, бьет палкой по синей машине, от чего у нее срабатывает сигнализация, а также бросает бутылку и разбивает заднее стекло автомобиля Lada.

При этом на всех видео несовершеннолетний обращается к людям, просит зрителей подписаться на него в социальных сетях и поставить лайк.

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