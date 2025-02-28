Бьянка Цензори из Купчино: пенсионерка сняла на смартфон девушку без исподнего

В Петербурге сняли на видео, как женщина без штанов трогала себя на парковке

В Санкт-Петербурге женщина без штанов танцевала на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Бьянка Цензори сбежала от Канье и продолжает дефилировать в колготках по закуткам Купчино — на этот раз устроила персональное шоу для случайной пенсионерки с камерой», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как женщина без штанов стоит возле припаркованного автомобиля. Она танцует и трогает свое тело, при этом петербурженка закрывает лицо руками.

Также на фотографиях, сделанных другими людьми, видно, что женщина без штанов появлялась в разных местах города.

До этого сообщалось, что во Владивостоке мужчина попал в ДТП и устроил драку.

На кадрах видно, как водителей автомобиля Toyota Noah подходит к мужчине за рулем Nissan и начинает его бить, при этом кричит и оскорбляет своего оппонента. Женщина, которая ведет съемку, просит проезжающих водителей о помощи, а конфликтующие продолжают драку.

Ранее в Краснодаре водитель автобуса избил пассажирку.