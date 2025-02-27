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Цены на новые Lada обвалились в Белоруссии

В Белоруссии сильно упали цены на Lada Vesta
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Avtograd/VK

Белорусский дистрибьютор Lada снизил цены на новые автомобили. Об этом сообщает Quto.

«Теперь седан Lada Vesta стоит 43 тыс. белорусских рублей (1,2 млн рублей), универсал Lada Vesta SW — 45 тыс. белорусских рублей (1,2 млн рублей), а кросс-универсал Lada Vesta SW Cross — 50 тыс. белорусских рублей (1,4 млн рублей)», — говорится в сообщении.

По информации источника, автомобилисты могут приобрести машины при помощи льготного кредита, лизинговой программы или фирменной рассрочки. По словам продавцов, у дилеров если десятки новых автомобилей, но больше всего популярностью пользуется модель Lada Vesta.

Менеджер одного из белорусских автосалонов отметил, что в настоящее время выгоднее всего покупать универсал, который ранее стоил на 200 тыс. рублей дороже, а теперь автомобилисты могут приобрести его по цене седана.

Также сообщается, что в 2025 году «АвтоВАЗ» планирует радикально повысить продажи и реализовать в Белоруссии 15 тыс. автомобилей.

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