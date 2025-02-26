Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Седан Evolute i-Pro подешевел в России на 1,3 миллиона рублей

В России седан Evolute i-Pro продают со скидкой 1,3 миллиона рублей
close
Evolute

В России снизились цены электрического седана Evolute i-Pro, сообщает Quto. Общая скидка составляет 1,3 млн рублей.

«Реальная стоимость электромобиля сейчас составляет 1 550 000 рублей, учитывая 35-процентную скидку по государственной программе (ее размер составляет 834 620), а также 465 380 рублей прямого дисконта», — говорится в сообщении.

Evolute i-Pro оснащается силовой установкой мощностью 163 л.с. (крутящий момент — 210 Нм). Предусмотрено два режима движения — Eco и Sport. Максимальная скорость новинки составляет 145 км/ч. Спереди установлена независимая подвеска типа МакФерсон, сзади — торсионная балка.

Батарея емкостью 53 кВт позволяет преодолеть 433 км на одном заряде, заявляет производитель (согласно замерам по новому европейскому циклу вождения NEDC). Электрокар оснащается самым распространенным в России разъемом CCS Combo Type 2, через который можно заряжать машину как медленным переменным (за 7,5 часов от 5% до 100%), так и быстрым постоянным током (за 35 минут от 20% до 80%).

Ранее сообщалось, что российскому автобренду Evolute грозит закрытие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами