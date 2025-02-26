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По Крымскому мосту восстановили движение

По Крымскому мосту восстановили движение автомобильного транспорта
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Перекрытие продлилось почти два часа. О причинах введения ограничения не сообщалось.

Накануне вечером Telegram-канал «Военный обозреватель» написал, что возле побережья Крыма обнаружили безэкипажные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), оснащенные ракетами. По информации канала, катера оснащены не только ракетами, но и беспилотными летательными аппаратами.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвался грузовой автомобиль. Подрыв, согласно выводам взрывотехников, был произведен дистанционно. Взрыв спровоцировал возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

По делу о теракте обвинения были предъявлены восьми гражданам России, Армении и Украины — Артему Азатьяну, Георгию Азатьяну, Олегу Антипову, Александру Былину, Владимиру Злобе, Дмитрию Тяжелых, Роману Соломко и Артуру Терчаняну.

Ранее в России заочно осудили генерала ВСУ, угрожавшего взорвать Крымский мост.

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