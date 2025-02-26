Движение по Крымскому мосту перекрыто

Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто

Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации на объекте.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — заявили в оперштабе.

Ограничения на проезд по мосту были введены около 0:12 по мск.

До этого в Ростове-на-Дону началось слушание по делу о взрыве на Крымском мосту 2022 года.

На скамье подсудимых — граждане России, Украины и Армении. Как считает следствие, они организовали доставку более 20 тонн замаскированной взрывчатки из Одессы в Крым. Им грозит пожизненное заключение.

8 октября 2022 года в 6:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвался грузовой автомобиль. Подрыв, согласно выводам взрывотехников, был произведен дистанционно.

Взрыв спровоцировал возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

Ранее появилось видео подрыва моста у Северска в ДНР.