Производитель популярных в России кроссоверов Li Xiang показал новую модель

Китайский автопроизводитель Li Xiang обнародовал официальные фото нового автомобиля Li i8, сообщает Autohome.

Ожидается, что автомобиль получит полный привод с двумя электромоторами суммарной мощностью 400 кВт (544 л.с.) и аккумулятор емкостью 102,7 кВт·ч. Такой силовой установкой снабжен минивэн Mega. По дизайну задней части новый i8 похож на кроссовер Li L9, на двери багажника предусмотрены задние фонари сквозного типа.

Предполагается, что автомобиль поступит в продажу в первой половине 2025 года. На обнародованных автопроизводителем фотографиях новый i8 располагается между гибридным кроссовером L9 и электроминивэном Mega.

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