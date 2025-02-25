Российский офис Kia возобновил поиск новых сотрудников

Компания Kia Russia & CIS возобновила поиск новых сотрудников в Москве, опубликовав две вакансии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Русский автомобиль».

«Ничто напрямую не указывает на так называемый «возврат бренда в Россию», о котором сейчас много (но не вполне обоснованно) говорят», — отмечается в публикации.

Компания ищет специалиста по дилерскому маркетингу и технического консультанта. Местом работы обозначен офис представительства Kia на Павелецкой.

В феврале опрос Авто Mail показал, что самым ожидаемым ушедшим зарубежным автомобильным брендом россияне назвали Toyota. На втором месте среди самых ожидаемых в РФ автомобильных брендов оказалась Kia с 13,5% проголосовавших за нее автолюбителей. С небольшим отставанием и 12,5% следует Volkswagen.

В конце января руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин сообщил, что в 2025 году ожидается возвращение некоторых ушедших брендов: Kia, Toyota, Lexus, Hyundai, BMW, Porsche, Suzuki, Peugeot-Citroen (владеет Opel), Subaru, Mazda и Mitsubishi и Rolls-Royce. В зависимости от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов некоторые из перечисленных автоконцернов могут возобновить официальные поставки своих автомобилей, убежден Житнухин.

Ранее стало известно, что авторынок России ждет небывалое затоваривание китайскими машинами.