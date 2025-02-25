Двое новосибирцев прикинулись 50 таксистами и украли 3,5 млн рублей

В Новосибирске раскрыта схема хищения денег у агрегатора такси с помощью поддельных аккаунтов водителей. Задержаны двое подозреваемых, сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

«В одном из мессенджеров они покупали данные водительских удостоверений третьих лиц и вносили их в базу. Подобным образом было зарегистрировано более 50 аккаунтов. Затем фигуранты самостоятельно формировали заказы и фиктивно делали отметки об их исполнении», — отмечается в сообщении полиции.

Злоумышленники подделывали GPS-координаты, имитируя исполнение заказов. Взамен они получили от агрегатора выплаты на 3,5 млн рублей, предусмотренные за выполнение определенного количества рейсов. У подозреваемых изъяли 23 смартфона, а также ноутбуки и сим-карты. Мужчин задержали дома при поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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