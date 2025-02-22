На МКАД Lixiang загорелся прямо на ходу и попал на видео

На видео попало, как Lixiang охватило огнем на МКАД из-за короткого замыкания

На МКАД загорелся китайский внедорожник Lixiang. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Китайский внедорожник загорелся на 41-м км МКАД из-за короткого замыкания... все произошло около 20:20 на Калужском шоссе, водитель авто Lixiang сначала увидел дым из капота, а потом понял, что машина горит», — говорится в публикации.

По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого Дептранс сообщил, что движение на МКАД паразиловало из-за ДТП на 4 км. В ведомстве посоветовали искать пути объезда.

Также в феврале на юго-востоке Москвы автомобиль скорой помощи опрокинулся на автомобиль BMW.

ДТП произошло на перекрестке Сормовской и Ферганской улиц. По предварительной информации, водитель Ford Focus проехал на красный свет и ударил в бок машину скорой помощи. От этого она опрокинулась на капот встречного седана BMW.

Ранее в Новой Москве женщина на Audi отправила девочку в полет и попала на видео.