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Миллионер получил штраф в 10 млн рублей за нарушение дистанции на трассе

Швейцарский миллионер получил штраф в 10 млн рублей за несоблюдение дистанции
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Gleb Usovich/Shutterstock/FOTODOM

В Швейцарии миллионер за нарушение ПДД получил штраф в размере $110 тыс. (порядка 10 млн рублей по текущему курсу). Об этом пишет издание 20 minutes.

Мужчина получил штраф за несоблюдение дистанции на трассе. Кадры с видеокамер показали, что миллионер сильно прижал свою машину к корме едущего впереди транспорта. ДТП не случилось, однако водителю выписали огромный штраф.

Столь большой долг связан с тем, что в Швейцарии размер наказания зависит от дохода нарушителя. Водитель попытался оспорить наказание, но суд отказал ему. Теперь миллионеру придется выплатить еще $14,5 тыс. (1,3 млн рублей) судебных издержек.

До этого заместителя начальника ГИБДД Калужской области уличили в том, что он использовал подложные номерные знаки на своем автомобиле, чтобы не платить штрафы.

Алексей И. при поездках по личным делам снимал со служебного автомобиля номера с «красивыми» цифрами м001аа40 и ставил на него отличающиеся на одну букву — н001аа40. Высокопоставленного госавтоинспектора уволили со службы.

Ранее автомобили футбольного клуба «Анжи» получили 500 штрафов за нарушение ПДД.

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