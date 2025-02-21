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Названы семь самых популярных автоподарков на 23 февраля

«Авилон» назвал семь самых востребованных автоподарков на 23 февраля
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Shutterstock/FOTODOM

В преддверии 23 февраля и 8 марта среди россиян зафиксировали рост спроса на автомобильные аксессуары. Об этом «Газете.Ru» рассказали в АГ «Авилон».

«В топ-7 самых популярных аксессуаров вошли: автомобильные адаптеры с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto; портативные проекторы для уличного кино;
наборы для пикника, кемпинга; массажные устройства для создания спа-атмосферы в автомобиле; зонты-трости Aurus и кастомные мягкие игрушки Aurus», — отметили в компании.

Также в топ вошли зарядные устройства, адаптеры для электрических и гибридных автомобилей, кастомные ремни безопасности и чехлы из веганской кожи.

В «Авилоне» поясняют, что российские клиенты стремятся к тому, чтобы автомобиль отражал их индивидуальность. Особенно ярко этот тренд проявляется в сегменте люксовых машин (Aurus) и премиальных (Lotus, Zeekr, Lixiang, Avatr). Еще один тренд — рост спроса на экологичные и технологичные аксессуары, отметили в компании.

До этого отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» назвал лучшие подарки для водителей. Их перечислила пресс-служба компании.

В первую очередь компания посоветовала обратить внимание на набор инструментов хорошего качества, который всегда будет кстати для тех, кто «хотя бы изредка крутит гайки».

Ранее мошенники убедили водителя под Нижним Новгородом отдать им 840 игровых ноутбуков.

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