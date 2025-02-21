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Продажи Tank 400 стартовали в России

В России начались продажи внедорожника Tank 400 по цене от 5,8 млн рублей
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TANK

В России стартовали продажи внедорожника Tank 400, первые машины выданы покупателям. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В частности, первый такой автомобиль в комплектации Premium выдан клиенту в дилерском центре «Аларм-Моторс» в Санкт-Петербурге, также на эту модель оформлены еще два предзаказа», — отмечается в публикации.

В дилерской компании ожидают, что 20% покупателей Tank 400 выберут его, уже имея опыт владения внедорожником этой китайской марки.

Внедорожник Tank 400 снабжен бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с., девятиступенчатой трансмиссией и полным приводом. Его длина — 4 985 мм, колесная база – 2 850 мм, дорожный просвет – 235 мм.

В начальной комплектации Adventure он стоит 5,8 млн рублей, в старшей комплектации Premium — 6,2 млн рублей.

Ранее у российских дилеров появился новый кроссовер GAC.

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