Крупную партию машин «АвтоВАЗа» отправят в Евросоюз

В Германии немцы ожидают Lada Niva Legend за 20 тысяч евро

В Германии местный дилерский центр анонсировал старт продаж Lada Niva Legend 2025 года, сообщает «Российская газета».

«Уже почти», — написал дилер в своем сообщении, указав, что «настоящий 4х4» будет стоить 19 990 евро (1,85 млн рублей по курсу на момент публикации).

Отмечается, что в России Lada Niva Legend стоит от 1,059 млн рублей и оснащается 83-сильным двигателем объемом 1.7 литра, механической коробкой передач и системой постоянного полного привода.

20 ноября 2024 года сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах стали доступны для заказа автомобили Lada. Предлагаются автомобили Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel. При этом несколько заказов уже получено. Старт продаж состоится через несколько месяцев. Новая Lada Niva Legend будет стоить в Дубае 70 тыс. дирхамов (1,9 млн рублей).

Кроме того, выяснилось, что «АвтоВАЗ» не планирует оснащать автоматической коробкой передач автомобиль «Нива». Технически это можно сделать, однако вряд ли это будет востребовано у покупателей.

Ранее сообщалось, что машины АвтоВАЗа с подушками безопасности поступили в продажу в Евросоюзе.