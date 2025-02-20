Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автомобили Tesla проверили на безопасность

Tesla Cybertruck получила высшую оценку безопасности
close
Tesla

Электрический пикап Tesla Cybertruck проверили на прочность в Национальном управлении безопасности движения на трассах США (NHTSA). Об этом пишет Electrek.

По результатам испытаний, Cybertruck удостоили наивысшей оценки — пять звезд. Electrek напоминает, что в рамках проверки NHTSA автомобили получают рейтинг безопасности для водителя, пассажиров и пешеходов в случае ДТП.

К примеру, на «экзамене» с лобовым столкновением на скорости 60 км/ч место водителя получило пять звезд безопасности, а пассажира — четыре звезды. Также автомобиль удостоился максимальной оценки при боковом ДТП. Однако проверять безопасность при столкновении с пешеходом эксперты не стали из-за стального кузова машины, который значительно крепче в сравнении с другими транспортными средствами.

До этого компания Tesla планирует запустить сервис беспилотных такси без водителей в Остине, штат Техас, уже в июне 2025 года, заявил Илон Маск в ходе телефонной конференции по итогам квартала.

«Мы хотим начать с малого, убедиться, что все работает как надо, постепенно расширяя сервис, уделяя первостепенное внимание безопасности как пассажиров, так и всех участников дорожного движения», — сказал Маск.

Ранее были названы три марки авто, которые «любят» вандалы в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами