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Водитель люксового автомобиля забросал яйцами пассажирку и попал на видео

В Петербурге на видео попал таксист, кидавший яйца в пассажирку
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Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля класса люкс забросал яйцами окна своей пассажирки, чтобы познакомиться. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

«Водитель авто класса люкс забросал куриными яйцами окна своей пассажирки с улицы Еремеева — мужчина не смог адекватно пережить отказ познакомиться и начал сталкерить красавицу», — говорится в сообщении.

Пассажирка запечатлела инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина кидает яйца в окно. По словам женщины, водитель преследует ее уже несколько дней: поджидает у работы, названивает и пишет сообщение через приложение банка. Однажды он записался под женским именем в салон красоты, где работает пассажирка.

По информации источника, женщина уже написала заявление в полицию. При этом по словам самого злоумышленника, он не имеет никакого отношения к этой истории.

До этого сообщалось, что в Смоленской области перевернулась фура со свиньями.

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