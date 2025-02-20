В Крыму верблюда-кинозвезду решили обменять на дешевый седан

Житель Крыма решил обменять верблюда-кинозвезду на автомобиль. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Единственное предложение в Крыму... возможна доставка по полуострову по договору. Интересует обмен на автомобиль c кузовом универсал или седан», — написал продавец в своем объявлении.

По его словам, верблюду Асечке сейчас три года. Всего эти животные живут порядка 60 лет. Продавец отмечает, что Асечка — «фотогеничная» и «прямо модель». Также верблюд снимался в фильмах и клипах для местных артистов. Высота животного — свыше двух метров.

Продавец готов обменять верблюда на автомобиль от 350 до 400 тыс. рублей. Мужчина пояснил, что без машины ему тяжело, поэтому решился на такую сделку. Однако пока клиента найти так и не удалось.

До этого сообщалось, что в Приморском крае под Уссурийском птица влетела в лобовое стекло автомобиля во время движения. Инцидент произошел утром, на пассажирском сиденье никого не было, поэтому обошлось без пострадавших среди людей.

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