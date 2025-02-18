Россиянам рассказали, как выбрать автомобиль с пробегом

Перед покупкой подержанного автомобиля нужно проверить его на наличие штрафов и на отсутствие запрета на регистрационные действия. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты «Авто.ру».

«Начать изучение рынка автомобилей с пробегом проще всего с крупных онлайн-платформ. Там размещают объявления как частные продавцы, так и дилерские центры. В первом случае ответственность за техническую и юридическую проверку автомобиля лежит на покупателе, а во втором — большую часть забот, как правило, берет на себя продавец», — сообщают эксперты.

Специалисты рекомендуют изучить предложения и формировать бюджет. Так, подбор машины нужно начать с нескольких вопросов: сколько человек будет пользоваться автомобилем, возможны ли дальние поездки, как часто требуется что-то перевозить, придется ли съезжать с асфальта. Ответы помогут подобрать подходящую машину.

По словам экспертов, стоит выбрать лучшие объявления, а также по фотографиям оценить техническое состояние машины, после чего проверить юридическую чистоту автомобиля: это можно сделать по VIN-номеру на сайте Госавтоинспекции, «Госуслуг» или Реестра залогового имущества Федеральной нотариальной палаты.

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