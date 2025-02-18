В Москве крупное ДТП с грузовиком попало на видео

На видео попало крупное ДТП с грузовиком на Симферопольском шоссе в Москве

В столице серьезное ДТП с грузовиком попало на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«Крупное ДТП в Москве, на этот раз на Симферопольском шоссе. Перевернулся большегруз, движение затруднено», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате ДТП грузовик опрокинулся прямо на дороге. Причины аварии на данный момент неизвестны. Однако, судя по видео, большегруз мог задеть китайский автомобиль Haval. На месте работают экстренные службы.

До этого в Москве легковой автомобиль загорелся после столкновения с машиной МЧС.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль горит на проезжей части, а машина МЧС перевернулась на бок. Люди подбегают к поврежденному автомобилю и ставят его на землю.

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