В Москве крупное ДТП с грузовиком попало на видео

В столице серьезное ДТП с грузовиком попало на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».
«Крупное ДТП в Москве, на этот раз на Симферопольском шоссе. Перевернулся большегруз, движение затруднено», — говорится в публикации.
На размещенных в сети кадрах видно, что в результате ДТП грузовик опрокинулся прямо на дороге. Причины аварии на данный момент неизвестны. Однако, судя по видео, большегруз мог задеть китайский автомобиль Haval. На месте работают экстренные службы.
До этого в Москве легковой автомобиль загорелся после столкновения с машиной МЧС.
Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль горит на проезжей части, а машина МЧС перевернулась на бок. Люди подбегают к поврежденному автомобилю и ставят его на землю.
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