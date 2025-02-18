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Россияне не спешат пересаживаться на автомобили из КНР

«Ъ»: россияне не спешат пересаживаться на китайские автомобили
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Виталий Аньков/РИА Новости

В России средний срок владения легковым автомобилем увеличился до 7,3 года, сообщает «Коммерсантъ».

«Средний срок владения автомобилем в России вырос до 7,3 лет из-за высоких кредитных ставок и нежелания автовладельцев отказываться от привычных марок, ушедших с рынка», — сообщает издание.

Отмечается, что многие покупатели приобретают китайские модели «в пару» к иномаркам, сохраняя последние как резерв, особенно в премиум-сегменте.

До этого стало известно, что кроссовер Haval Jolion 2024 года выпуска стал самым популярным новым китайским автомобилем в России по итогам января 2025 года.

На втором месте в рейтинге Omoda C5 2022 года. Третьим по количеству просмотров стал кроссовер Haval M6 2021 года. Четвертое место — за Jetour Dashing 2022 года выпуска. Пятым и шестым по популярности оказались кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 года и Tiggo 4 2024 года.

В топ-10 самых популярных китайских авто по итогам января также вошли GAC GS3 2024 года, Changan Uni-S/CS55 Plus 2024 года, Omoda S5 2023 года и Chery Tiggo 4 Pro 2023 года.

Ранее стало известно, какие автомобили россияне планируют купить в 2025 году.

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