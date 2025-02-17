В России отменили штрафы за слишком медленный проезд по М-11 «Нева»

«Автодор» отменил штрафы за более чем двухчасовой проезд между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 «Нева». Об этом сообщает телеканал «78.ru».

До этого водителям начислялись максимальные тарифы, если автомобиль находился между пунктами въезда и выезда более двух часов при общей длине маршрута менее 50 км.

В понедельник, 17 февраля, стало известно, что в России за 2024 год было заведено 255 млн административных дел за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), а общая сумма штрафов составила 176,3 млрд рублей. На штрафы, выписанные с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации, пришлось 93% оформленных нарушений ПДД. В Москве за 2024 год было выписано 42,9 млн штрафов на сумму 33,3 млрд рублей, в Московской области — 41,6 млн штрафов на сумму 25,3 млрд рублей, в Татарстане — 9,3 млн штрафов на 5,8 млрд рублей, в Санкт-Петербурге — 8,9 млн штрафов на 7,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в России изменят порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения.