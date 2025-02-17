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Россиянам рассказали, сколько можно ездить с горящей Check Engine

Автоэксперт Стрельбицкий: тянуть с диагностикой при горящей Check Engine не надо
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virgmos/Shutterstock/FOTODOM

Индикатор Check Engine, расположенный на приборной панели автомобиля, может сигнализировать о неисправностях в работе двигателя или других связанных систем, при этом некоторые виды поломок нужно устранять незамедлительно. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Индикатор Check Engine может загореться по разным причинам, среди которых: проблемы с системой подачи топлива (например, утечка бензина); неисправность датчиков (датчик кислорода, датчик положения дроссельной заслонки и т.п.); проблемы с катализатором; сбой в системе зажигания; неисправность свечей зажигания; повреждение электропроводки или электронных компонентов», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, продолжительность поездки с горящим индикатором зависит от характера поломки. Если Check Engine мигает или горит постоянно, лучше сразу отвезти машину на диагностику.

Стрельбицкий рекомендует остановить автомобиль, если есть изменения в работе двигателя, появились посторонние звуки, повысился уровень выхлопных газов или запах, что может сигнализировать о проблемах с катализатором или системой рециркуляции отработанных газов.

Также эксперт отмечает, что длительная эксплуатация автомобиля с горящей лампой Check Engine может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту, поэтому лучше сразу обратиться к специалистам.

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