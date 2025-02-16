«За рулем» назвал альтернативу Lada Granta из Японии за 1,5 млн рублей

Подержанный праворульный минивэн Toyota Tank за 1,5 млн рублей отличается экономичным двигателем, продуманным интерьером и доступными ценами на обслуживание. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

«Несмотря на некоторую специфичность, Toyota Tank и ее близнецы вполне годятся на роль заменителя Granta. Этот микровэн удобен и не лишен характера. Цены на содержание и обслуживание адекватны», — написал Виноградов.

Среди преимуществ автомобиля он отметил низкий расход топлива (7 л на 100 км даже при активной езде), рациональное устройство внутреннего пространства салона (система складывания сидений, многоярусная полка на передней панели) и доступные цены на расходные материалы. Среди недостатков он отметил не приспособленную к разбитым дорогам подвеску, сильную парусность кузова и проблемы с заказом кузовных деталей на Toyota Tank и ее аналоги (Daihatsu Thor и Subaru Justy).

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