Редкий автомобиль «Волга» с японским мотором выставили на продажу в России

В России продают редкий ГАЗ-3111 «Волга» в отличном состоянии и с надежным двигателем Toyota, сообщает «Российская газета».

«Сам по себе ГАЗ-3111 является редкой машиной, так как выпускался ограниченными партиями. Всего за 2000-2002 годы было собрано примерно 415 экземпляров, а с двигателем Toyota 3RZ-FE вообще всего 15», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что автомобиль оснащен климат-контролем, сигнализацией, противотуманными фарами, хорошей «музыкой», колесами с новыми шинами.

Нынешний собственник планирует выручить от продажи ГАЗ-3111 «Волга» 1,8 млн рублей.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Юнебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее сообщалось, что в России продают новую «Оку» без пробега.