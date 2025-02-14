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JAC начнет собирать свои автомобили в России

В России готовятся к выпуску автомобилей JAC
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JAC

Китайская компания JAC наладит выпуск в России своих автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда.

Первые локализованные автомобили появятся у дилеров уже летом 2025 года. Это будут пикапы JAC T9. На каком именно заводе их будут выпускать, неизвестно.

Продажи JAC T9 на российском рынке стартовали в 2024 году.

На рынке модель представили в единственной комплектации. Новинка оснащена двухлитровым мотором на 224 л.с и восьмиступенчатым «автоматом». Также JAC T9 получил 10,4-дюймовый дисплей, датчики парковки спереди и сзади, климат-контроль и т.д. Грузоподъемность автомобиля составляет 1055 кг. Машина стоит от 3,5 млн рублей.

В 2025 году в России появится пикап JAC T9 с дизельным двигателем и механической коробкой передач.

Ранее был назван самый безопасный китайский пикап.

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