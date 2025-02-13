Редкий российский автомобиль выставили на продажу в Тюмени

В Тюмени выставили на продажу редкий пикап ГАЗ «Атаман» за 3,4 млн рублей

В Тюмени выставили на продажу отечественный пикап ГАЗ-2308 «Атаман».

Отмечается, что автомобиль был выпущен в 2000 году на Горьковском автозаводе и за 25 лет пробег машины составил всего 43 тыс. км. Еще большей ценности придает тот факт, что всего было выпущено несколько десятков таких машин.

Автомобиль оснащается 2,3-литровым мотором мощностью 98 л.с. и механической коробкой передач. Привод полный.

По данным продавца, автомобиль на хорошем ходу. Цена пикапа составляет 3,4 млн рублей.

До этого в Австралии выставили на продажу уникальный прототип российской Lada Niva под названием Swamgan.

Автомобиль был построен местным дистрибьютером «АвтоВАЗа» в 1996 году и предназначался только для выставок и рекламных мероприятий с целью продвижения «обычной» Lada Niva.

Автомобиль оснащен накладками на порогах и спойлером на крыше. В салоне установлены сиденья с кожаной обивкой, спортивный руль, магнитола, кондиционер. Внедорожник Lada Niva Swagman получил 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с.

В России выставили на продажу Lada Priora без пробега.