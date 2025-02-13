Избивший школьника мужчина, до этого вышел из тюрьмы, став участником СВО

В Санкт-Петербурге рецидивист, который избил школьника в автобусе, пришел с СВО после тюрьмы. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«В 2021 году Дмитрия осудили на 13 лет в колонию особого режима. Позже он подписал контракт и стал участником СВО. Теперь в его биографии появились новые криминальные эпизоды», — говорится в сообщении.

По информации источника, в 2020 году он 85 раз ударил ножом свою возлюбленную, после того как она пыталась сбежать от него из окна. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

В феврале 2025 года злоумышленник избил школьника, потому что несовершеннолетний заступился за одноклассниц в общественном транспорте.

На кадрах видно, как мужчина выталкивает школьника из автобуса и начинает бить. Пассажиры спрашивают нарушителя, зачем он это делает, но мужчина агрессивно реагирует на вопрос. Далее видно, что несовершеннолетний идет с остановки, у него разбито лицо. За школьником бегут его одноклассницы, а позже приходит и сам нарушитель.

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