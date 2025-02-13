Ребенок отлетел от удара Lada Granta и попал на видео

В Челябинской области на видео попало, как Lada сбил ребенка

В Челябинской области в городе Миассе водитель на Lada Granta сбил 13-летнего ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Побежал ровно тогда, когда там проезжала машина! В Миассе 13-летнего подростка сбил автомобиль. <…> школьник рванул на проезжую часть, когда ему горел «зеленый», но встречи с «Ладой Грантой» избежать не удалось», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок выбегает на пешеходный переход, где его сбивает автомобиль, который еще несколько метров проезжает вперед.

По информации источника, инцидент произошел вечером на проспекте Автозаводцев. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему водитель не затормозил. В результате аварии несовершеннолетний получил травмы, его госпитализировали.

До этого сообщалось, что в городе Усинске автомобиль Ford Focus сбил шестилетнего мальчика.

Ранее водитель автобуса высадил школьниц, не успевших оплатить проезд.