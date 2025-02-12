Водителя, перевозившего совокуплявшихся енотов, оштрафовали в Сочи

В Сочи сотрудники ГИБДД оштрафовали водителя, который перевозил на крыше своего автомобиля совокупляющихся енотов. По данным Telegram-канала ГУ МВД России по Краснодарскому краю, животные во время поездки не пострадали.

«Автоинспекторы остановили нарушителя в Центральном районе Сочи и доставили в отдел полиции. Установлено, что животных он перевозил по просьбе своего знакомого, а на крышу транспорта посадил, чтобы они не испортили салон», — говорится в сообщении ведомства.

Водителя привлекли к административной ответственности сотрудники местной Госавтоинспекции.

Видео с совокупляющимися енотами опубликовал Telegram-канал 112. Отмечалось, что еноты были увлечены процессом и не обращали внимания ни на дорогу, ни на удивленные взгляды прохожих.

До этого в Северо-Казахстанской области уволили полицейского за секс в служебном автомобиле.

«В районный отдел полиции департамента полиции Северо-Казахстанской области обратился 44-летний мужчина с заявлением на неправомерные действия сотрудника полиции. В ходе проведенного служебного расследования был установлен факт грубого нарушения служебной дисциплины, а также проступка, дискредитирующего правоохранительный орган. Приказом начальника ДП СКО данный сотрудник был уволен из ОВД по отрицательным мотивам», — проинформировали в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Ранее в Челябинске водитель такси взял у пассажирки деньги за секс и сбежал.