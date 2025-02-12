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Автодилеры готовы идти на уступки из-за переполненных китайскими авто складов

«РГ»: дилеры оставляют на классифайдах рекламные бюджеты за продвижение складов
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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Дилеры ведущих по объемам продаж марок оставляют на классифайдах все большие рекламные бюджеты за продвижение их рекордных складов. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты «Газпромбанк Автолизинг», которые проанализировали объемы стоков авторитейлеров, размещенных на агрегаторах на начало февраля 2025 года.

«Продавцы Geely предлагают более 20 тысяч машин, на 71% больше, чем год назад. Дилеры Haval и Chery экспонируют по 18-19 тысяч автомобилей (+75-82%). Почти вдвое увеличилась репрезентативность марок Changan, Jaecoo, Tank и Seres Aito. Относительно широко, но все же заметно меньше, чем раньше, оказались представлены товары лишь трех брендов из топ-20: BAIC, Exeed и Kaiyi», — сообщают эксперты.

По словам специалистов, российские дилеры расширяют портфели брендов до 30-40 марок, а также выкупают у импортеров столько автомобилей, сколько не держали на складах последние 10-12 лет. Так, склады оказались переполнены машинами, при том, что конечное количество сделок в начале 2025 года не сильно отличается от их объемов в тот же период прошлого года.

Аналитики отмечают, что в 2024 году агрегаторы повышали цены за размещение трижды, а любая единица товара ежедневно генерирует накладные расходы, дилеры заинтересованы в продажах и готовы идти на уступки.

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