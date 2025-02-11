Названы минусы покупки подержанных авто через маркетплейс

Автоэксперт Попов: покупка подержанного авто через маркетплейс – это «кот в мешке»

Покупка подержанного автомобиля на маркетплейсе может обернуться большими финансовыми потерями. Об этом изданию «Ридус» заявил автоэксперт Дмитрий Попов.

«Разумные люди показывают понравившийся визуально автомобиль специалисту, который сделает заключение о состоянии кузова, двигателя и ходовой части. Машину надо сначала потрогать, а потом уже думать о покупке. С маркетплейсами такое вряд ли возможно. Лично я предпочитаю не покупать кота в мешке и даже не хочу думать о заказе автомобиля на маркетплейсе», — сказал эксперт.

По его словам, если заказанный автомобиль привезут, а он не понравится, услуга возврата может обойтись в круглую сумму.

До этого стало известно, что самой популярной иномаркой в России по итогам 2024 года стал автомобиль Kia Rio.

Так, в 2024 году Kia Rio разошлась тиражом в 124,7 тыс. единиц. За ней идут Hyundai Solaris (120,2 тыс. ед.) и Ford Focus (110,4 тыс. ед.).

В топ-10 вошли Toyota Corolla, Toyota Camry, Volkswagen Polo, Renault Logan, Chevrolet Niva, Skoda Octavia и Opel Astra.

По итогам 2024 года в России было куплено 6,04 млн подержанных легковых автомобилей. Это на 6% больше, чем в 2023 году.

Кроме того, в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Ранее стало известно, что Россияне в 2024 году потратили рекордные 7 трлн рублей на подержанные авто.