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Названы пять минусов кроссоверов Geely Cityray и Citroen C5 Aircross

Автоэксперт Тимкин назвал пять минусов Geely Cityray и Citroen C5 Aircross
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Geely

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин перечислил минусы кроссоверов Geely Cityray и Citroen C5 Aircross.

«Внешне Geely Cityray изрядно смахивает на старшего «братца», модель Atlas, но в отличие от нее трансмиссия 4×4 не предлагается – привод исключительно ­передний. У Citroen C5 Aircross тоже нет версий с полным приводом», — отметил Тимкин.

Geely Cityray оснащен 1.5-литровым турбомотором и семиступенчатым «мокрым» роботом. Когда долго стоишь с заведенным двигателем в режиме паркинга, раз в 3–5 минут машина дергается, будто на старте, сказал эксперт.

У ситроеновского турбомотора 1.6 серии PureTech прогресса в динамике нет, разгон от 0 до 100 км/час составляет 10,5 с.

Плавность хода у Geely Cityray хорошая, но на выпуклостях потряхивает, поэтому перед лежачими полицейскими лучше притормаживать. У Citroen C5 Aircross ощущение валкости и крены сопровождают почти в каждом повороте.

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Citroen

По обзорности лидерство за Citroen: сквозь заднее стекло панорама больше. А вот фары у С5 заметно уступают в яркости.

У Geely Cityray большинство элементарных операций проводится через экран медиасистемы, что неудобно. У дорестайлингового Citroen приборная доска со стилизацией под аналоговые шкалы была удачнее, отметил Тимкин.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее россиянам рассказали об особенностях кроссовера Jaecoo J8.

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