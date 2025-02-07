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Россиянам назвали самое популярное авто с пробегом в РФ

«Авто.ру Бизнес»: Toyota RAV4 оказалась самой востребованной на «вторичке» в РФ
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S.Candide/Shutterstock/FOTODOM

В январе 2025 года объявление о продаже кроссовера Toyota RAV4 2021 года выпуска оказалось самым популярным в России на вторичном авторынке. Об этом «Известиям» рассказали в сервисе «Авто.ру Бизнес».

«Пробег этой Toyota RAV4 составлял 78 тыс. км. Владелец оценил автомобиль в 3,8 млн рублей. За первые три дня после публикации ему позвонили 69 потенциальных покупателей, а объявление о продаже было активно 10 дней», — рассказали аналитики.

По их словам, вторым по популярности стало объявление о продаже модели Toyota Land Cruiser Prado 2019 года выпуска с пробегом 35 тыс. километров. Данный автомобиль стоимостью 5,4 млн рублей заинтересовал 64 покупателя. Уточняется, что машину продали за два дня. На третьем месте еще один автомобиль 2019 года — BMW X7, который продали за один день за 6,5 млн рублей.

Аналитики учитывали машины с пробегом не более 150 тыс. километров, не старше семи лет и имевшие не более трех владельцев по ПТС. Также у автомобилей в выборке должно быть не более одного ДТП и одного расчета стоимости ремонта.

По словам экспертов, среди машин китайского производства россияне интересовались моделями Geely Monjaro, Geely Coolray и Changan UNI-K. Среди отечественных автомобилей востребованными стали Lada Vesta, Lada Largus и Lada Granta.

Ранее Volkswagen анонсировал новый «народный» автомобиль.

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