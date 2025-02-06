Названы самые популярные китайские авто с пробегом

«Автостат Инфо» перечислил три самых популярных китайских авто с пробегом в РФ

В России в 2024 году на российском рынке было продано 228,6 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 57 % больше по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает агентство «Автостат Инфо».

«Самый продаваемый китайский автомобиль с пробегом в 2024 году — модель Geely Coolray, ее перерегистрации выросли на 137 % по сравнению с 2023 годом — до 11,1 тыс. единиц», — говорится в сообщении агентства.

Второе место занял Haval Jolion: всего было продано 9,5 тыс. подержанных авто этой модели, на 197 % больше, чем в 2023 году. На третье место со снижением показателей на 3 % (до 8,9 тыс. машин) вышел Chery Tiggo.

На четвертом и пятом местах находятся Chery Tiggo 7 Pro (8,7 тыс. авто; +92%) и Great Wall Hover (8,3 тыс. авто; +15%).

До этого стало известно, что китайский Haval Jolion стал самым популярным новым кроссовером в России по итогам 2024 года.

В 2024 году продажи Haval Jolion увеличились в 1,5 раза и составили 83,8 тыс. экземпляров. На втором месте находится Chery Tiggo 7 Pro Max, который в 2024 году разошелся тиражом в 64,8 тыс. машин. Третье место занимает Chery Tiggo 4 Pro с результатом 52,7 тыс. единиц. Далее следует Lada Niva Travel, показатель которого в прошлом году составил 50 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров Geely Monjaro — 47,8 тыс. проданных автомобилей.

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