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В России стартовали продажи новой модели Kia K5

«РГ»: один из дилеров привез в Россию новый Kia K5 2025 года
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Kia

Один из дилеров привез в Россию модель Kia K5 2025 года выпуска стоимостью в 4,2 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

«Под капотом седана находится двигатель 2,4 литра, который выдает 240 л.с. Коробка – автоматическая», — говорится в сообщении.

В объявлении указывается, что автомобиль приехал в Россию из Казахстана, при этом утилизационный сбор уже уплачен, также получен ЭПТС. Уточняется, что в настоящее время машина находится в Краснодаре.

У новой модели кожаный салон, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, подогрев руля, передних и задних сидений, бесключевой доступ, камера заднего вида, датчик света и слепых зон, а также мультируль.

В России автомобиль продают за 4,2 млн рублей, при этом в Казахстане стоимость данной модели 17,5 млн тенге (3,3 млн рублей).

До этого сообщалось, что марка Solaris увеличила цены на российские версии седана и хетчбэка Kia Rio. При этом из ценников на эти автомобили исчезли версии с механической трансмиссией.

Ранее сообщалось, что россиян хотят лишать прав на авто с помощью БПЛА.

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