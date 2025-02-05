Названы самые популярные кроссоверы на российском рынке в январе

«Автостат» перечислил десять самых популярных кроссоверов на рынке РФ в январе

Китайский Haval Jolion стал самым популярным кроссовером в России по итогам января 2025 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что в январе 2025 года было продано 4,1 тыс. экземпляров Haval Jolion. На втором месте находится Chery Tiggo 7 Pro Max, который в январе 2025 года разошелся тиражом в 4 тыс. машин. Третье место занимает Lada Niva Travel с результатом 3,1 тыс. единиц. Далее следует Chery Tiggo 4 Pro, показатель которого составил 2,8 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров Lada Niva Legend — 2,77 тыс. проданных автомобилей.

В топ-10 вошли Geely Monjaro (2,3 тыс. шт.), Haval M6 (2,3 тыс. шт.), Changan UNI-S/CS55 Plus (2,1 тыс. шт.), Haval F7 (2 тыс. шт.) и Omoda C5 (1,98 тыс. шт.).

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобили Lada (в общей сложности 436,2 тыс. проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тыс. купленных экземпляров — это Chery (157 тыс.), Geely (149,1 тыс.) и Changan (106,1 тыс.).

Ранее россиянам рассказали, можно ли рассматривать китайский авто как инвестицию.