В России появится обновленный пикап Great Wall Poer

Обновленный пикап Great Wall Poer появится в РФ в первом квартале 2025 года

Обновленный пикап Great Wall Poer появится у российских дилеров в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании Great Wall.

Отмечается, что в списке опций появились мультимедийный экран с диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка, электропривод, вентиляция и обогрев передних сидений, климат-контроль и расширенный комплекс систем помощи водителю ADAS, включая адаптивный круиз-контроль.

Автомобиль получил новый 218-сильный бензиновый двигатель, который работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Обновленный пикап Poer будет представлен в трех комплектациях: одной — с дизельным двигателем (184 л.с.) и двух — с бензиновым.

До этого стало известно, что гибридный седан с увеличенным запасом хода Voyah Passion EVR появится в продаже ориентировочно в апреле 2025 года.

Гибридный седан отличается от обычной версии измененным бампером с полноценной решеткой радиатора. Также на крышке багажника размещен «плавник».

Максимальный запас хода Voyah Passion составляет 1 тыс. километров. Только на электричестве седан может проехать до 200 км. Автомобиль оснащен 394-сильной силовой установкой. От 0 до 100 км/час машина разгоняется за 5,9 сек.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи нового кроссовера Bestune T90.