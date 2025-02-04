На видео попал «безумный маршрутчик», выламывавший двери ради драки, в Челябинске

В Челябинске на видео попало, как водитель маршрутки выламывал двери ради драки

В Челябинске водитель маршрутки выламывал двери ради драки с водителем автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Безумный маршрутчик напал на водителя автобуса. Ему не понравилось, что он встал на остановке перед ним», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автобус паркуется на остановке перед маршруткой, которая проезжает вперед. Водитель выходит из транспорта и в момент движения автобуса начинает выламывать закрытую дверь.

Далее видно, как злоумышленник подходит к водительской кабине, затем снова открывает силой дверь и просит водителя покинуть транспорт. На предупреждения мужчины о том, что в автобусе установлена камера, которая все записывает, водитель маршрутки не реагирует.

На записи с видеорегистратора автобуса видно, как пассажир маршрутки что-то кричит злоумышленнику, после чего последний возвращается в транспорт.

По словам водителя автобуса, инцидент произошел в районе остановки «Фиеста». Злоумышленник забежал в салон и схватил его за рукав, пытаясь вытащить из кабины, после чего выламывал окна и двери. При этом в транспорте находились дети и пенсионеры. Сейчас в дорожном конфликте разбирается полиция.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина закурил в автобусе и обещал снять штаны за замечание.