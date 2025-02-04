Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попал «безумный маршрутчик», выламывавший двери ради драки, в Челябинске

В Челябинске на видео попало, как водитель маршрутки выламывал двери ради драки

В Челябинске водитель маршрутки выламывал двери ради драки с водителем автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Безумный маршрутчик напал на водителя автобуса. Ему не понравилось, что он встал на остановке перед ним», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автобус паркуется на остановке перед маршруткой, которая проезжает вперед. Водитель выходит из транспорта и в момент движения автобуса начинает выламывать закрытую дверь.

Далее видно, как злоумышленник подходит к водительской кабине, затем снова открывает силой дверь и просит водителя покинуть транспорт. На предупреждения мужчины о том, что в автобусе установлена камера, которая все записывает, водитель маршрутки не реагирует.

На записи с видеорегистратора автобуса видно, как пассажир маршрутки что-то кричит злоумышленнику, после чего последний возвращается в транспорт.

По словам водителя автобуса, инцидент произошел в районе остановки «Фиеста». Злоумышленник забежал в салон и схватил его за рукав, пытаясь вытащить из кабины, после чего выламывал окна и двери. При этом в транспорте находились дети и пенсионеры. Сейчас в дорожном конфликте разбирается полиция.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина закурил в автобусе и обещал снять штаны за замечание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами