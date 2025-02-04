В России выставили на продажу новую «Оку» 2001 года выпуска

В Оренбурге продают простоявшую 17 лет в гараже «Оку» за 300 тысяч рублей

В Оренбурге выставлен на продажу автомобиль ВАЗ-1111 «Ока» 2001 года выпуска с пробегом четыре тысячи километров, сообщает «Российская газета».

«Окa» в объявлении выпущена на заводе СеAЗ, который произвел последнюю малолитражку в 2008-м. В объявлении уточняется, что автомобиль был выдан бабушкe — вeтеpану Великой Отечественной войны в 2001 году», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что автомобиль простоял в гараже 17 лет.

Машина оснащена магнитолой и сигнализацией. Нынешний владелец планирует выручить за «Оку» 295 тыс. рублей.

До этого в Австралии выставили на продажу уникальный прототип российской Lada Niva под названием Swamgan.

Автомобиль был построен местным дистрибьютером «АвтоВАЗа» в 1996 году и предназначался только для выставок и рекламных мероприятий с целью продвижения «обычной» Lada Niva.

Автомобиль оснащен накладками на порогах и спойлером на крыше. В салоне установлены сиденья с кожаной обивкой, спортивный руль, магнитола, кондиционер. Внедорожник Lada Niva Swagman получил 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 113 л.с.

Ранее в России выставили на продажу экзотическую Lada.