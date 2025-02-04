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Названы самые экономичные китайские автомобили в России

ТАСС перечислил семь самых экономичных китайских авто
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Geely

Автомобили Geely стали самыми экономичными в России по итогам 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование экспертов «Газпромбанк автолизинга».

«На первом месте в рейтинге наиболее экономичных автомобилей по расходу топлива находится кроссовер Geely Coolray, потребляющий 7,2 литра на 100 км — за год владелец такого кроссовера не должен потратить больше 66 тыс. рублей», — говорится в исследовании.

Второе место занимает кроссовер Belgee X50, который расходует 7,8 литра бензина. Траты за год на топливо составляют 71,4 тыс. рублей. На третьем месте находится седан Geely Emgrand, который в городе расходует 8,3 литра на 100 км (за год получается сумма 75,9 тыс. рублей).

Кроме того, в список самых экономичных автомобилей вошли Geely Monjaro, Changan Uni-K, GAC GS8 и Tank 300.

До этого в ходе опроса стало известно, что в России 81% владельцев китайских автомобилей положительно оценили опыт эксплуатации выбранных машин.

В числе главных преимуществ китайских авто респонденты чаще всего называли более низкую стоимость обслуживания по сравнению с прочими иномарками, широкую модельную линейку, доступность запчастей и высокое качество обслуживания в сервисных центрах.

При этом негативную оценку китайским авто дал каждый восьмой российский владелец. Авторы исследования отмечают, что китайский автопром в России сохранит устойчивые позиции на рынке в будущем.

Ранее были названы самые проблемные места китайских авто.

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