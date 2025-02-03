В России рекордно упали продажи автомобилей

В России в январе 2025 года было продано 88,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 27% меньше, чем в декабре 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга. Но по сравнению с январем прошлого года продажи увеличились на 11%.

Отмечается, что всего в январе 2025 года в России было реализовано 102,5 тыс. новых транспортных средств, включая коммерческие машины, грузовые и легковые автомобили и автобусы. Это на 30% меньше результата декабря, но на 7% больше, чем в январе 2024 года.

По данным агентства «Автостат», в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

Чаще других марок россияне покупали автомобиль Lada (в общей сложности 436,2 тысячи проданных экземпляров). На второй позиции с результатом в 190,6 тыс. купленных машин — китайский Haval. Еще три бренда из КНР преодолели отметку в 100 тысяч купленных экземпляров — это Chery (157 тысяч), Geely (149,1 тысячи) и Changan (106,1 тысячи).

Ранее были названы самые популярные у россиян автомобили Lada.