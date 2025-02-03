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На видео попало, как пассажир автобуса избил москвича, пристававшего к детям

В Москве на видео попала драка пассажиров автобуса

В Москве пассажир автобуса побил мужчину, который не оплатил проезд и приставал к детям с вопросами. Об этом сообщает Telegram-канал ДТП и ЧП Москва.

«Пьяный пассажир сначала начал приставать к трем детям с расспросами по типу: сколько лет и т.д. После начал заверять, что он не будет приставать и что он добрейшей души человек», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина разговаривает с водителем, который просит злоумышленника покинуть транспорт, поскольку последний нецензурно выражается. После этого пассажир, который сидит рядом с водителем, также просит нарушителя, выйти из автобуса, но тот игнорирует просьбу. Затем злоумышленник предлагает ему подраться, после чего встает с места и выходит на улицу, то же самое делает и другой пассажир. Конфликтующие начинают драться, а пассажирки просят вызвать полицию.

По словам очевидцев, причиной конфликта стало то, что нарушитель не смог оплатить проезд.

Ранее полуголый пермяк бегал по дорогам и разбил автобус.

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